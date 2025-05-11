Макрон назвал ответное предложение Путина „недостаточным“

После заявления Путина президент США Дональд Трамп объявил о дальнейших усилиях по прекращению войны. Он „продолжит работать с обеими сторонами“, чтобы добиться окончания войны РФ против Украины, написал Трамп на своей платформе Truth Social.

На встрече в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Mez-), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск совместно призвали Россию установить режим „полного безусловного прекращения огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней“ с 12 мая. Перед тем как выступить с заявлением, участники встречи созвонились с Трампом.