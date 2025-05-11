Макрон назвал ответное предложение Путина „недостаточным“

Президент Франции Эмманюэль Макрон счел предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле „недостаточным“. Обязательной предпосылкой любых переговоров является безусловное прекращение огня в Украине, заявил Макрон в польском Пшемысле на обратном пути из Киева в воскресенье, 11 мая.
Неприемлемо, чтобы украинцы вели переговоры, в то время как их продолжают бомбить, подчеркнул французский президент.
Выступая с предложением о переговорах в Стамбуле, Путин хочет лишь выиграть время и фактически стремится уклониться от усилий по окончанию войны в Украине, уверен Макрон. „Это способ уйти от ответа. Мы не должны сдаваться“, - подчеркнул он, призвав настаивать на безоговорочном прекращении огня в качестве первого шага в усилиях по мирному урегулированию.
Путин проигнорировал предложение о прекращении огня
Заявление Владимира Путина стало ответом на призыв к 30-дневному прекращению огня, с которым накануне выступили участники встречи „коалиции желающих“ в Киеве. Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры о прекращении войны без предварительных условий, „чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу“.
При этом предложение Украины и четырех европейских стран о прекращении огня на 30 дней российский президент напрямую не прокомментировал. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Россия будет готова заключить перемирие при учете „нюансов“.
После заявления Путина президент США Дональд Трамп объявил о дальнейших усилиях по прекращению войны. Он „продолжит работать с обеими сторонами“, чтобы добиться окончания войны РФ против Украины, написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Украина и европейские страны предложили 30-дневное прекращение огня
На встрече в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Mez-), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск совместно призвали Россию установить режим „полного безусловного прекращения огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней“ с 12 мая. Перед тем как выступить с заявлением, участники встречи созвонились с Трампом.
Мерц пригрозил России последствиями, если та откажется от 30-дневного прекращения огня в Украине и переговоров о мирном урегулировании. „Тогда последует масштабное ужесточение санкций и дальнейшая масштабная помощь Украине“, - заявил в Киеве глава немецкого правительства.