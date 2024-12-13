Макрон назначил Франсуа Байру премьером после падения правительства Барнье

Правительство Барнье сохранялось до тех пор, пока третий по численности в Национальном собрании ультраправый блок во главе с Марин Ле Пен был готов воздерживаться при голосовании за вотум недоверия. Когда Ле Пен изменила свою позицию, голосов ее соратников и левого блока в сумме с избытком хватило, чтобы правительство рухнуло.