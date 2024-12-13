Макрон назначил Франсуа Байру премьером после падения правительства Барнье

Макрон объявил о назначении нового премьера после консультаций с представителями политических сил. 4 декабря парламент проголосовал за вотум недоверия предыдущему правительству Мишеля Барнье и оно оказалось обязано уйти в отставку, проработав неполные три месяца.
Пока неясно, сможет ли новый премьер заручиться доверием депутатов. Досрочные выборы, прошедшие летом, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.
Первоочередная задача нового премьера будет заключаться в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.
Как пишет французская пресса, новому правительству будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми, и не факт, что при таких условиях оно сможет долго удержаться на плаву.
Правительство Барнье сохранялось до тех пор, пока третий по численности в Национальном собрании ультраправый блок во главе с Марин Ле Пен был готов воздерживаться при голосовании за вотум недоверия. Когда Ле Пен изменила свою позицию, голосов ее соратников и левого блока в сумме с избытком хватило, чтобы правительство рухнуло.
Ревностный католик из крестьянской семьи
За свою карьеру Франсуа Байру занимал две министерские должности: в 1993-97 гг. был министром образования, в 2017 году — министром юстиции.
Но министром юстиции он проработал всего месяц, после чего сам отказался от поста.
Байру выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов, но серьезной конкуренции соперникам не составил.
Франсуа Байру 73 года, он родился в семье небогатого фермера, с детства увлекался книгами и после окончания школы уехал в университет Бордо изучать классическую литературу.
Байру является автором многих исторических трудов, в том числе биографии французского короля Генриха IV.
Он женат, у него шестеро детей и двенадцать внуков, и он часто подчеркивает, что является верующим и практикующим католиком.