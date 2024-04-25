Макрон: Европе нужна концепция надежной обороны

"Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, - подчеркнул Макрон. - Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку".

Война в Украине как главная угроза для безопасности Европы

"Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), который обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны", - цитирует выступление французского президента газета Le Monde.