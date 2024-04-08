МАГАТЭ: Взрыв дрона повредил оболочку реактора на ЗАЭС

После взрыва дрона на территории ЗАЭС "руководство" станции, назначенное оккупационными властями РФ, обвинило в атаке Вооруженные силы Украины( ВСУ ). В ответ на это представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов возложил ответственность за инцидент на российские войска, назвав удар беспилотника "имитационным".

Гросси также отметил, что инцидент стал "серьезной эскалацией угроз ядерной безопасности" на ЗАЭС. "Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил он.

Взрыв дрона на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) впервые с ноября 2022 года повредил защитную оболочку главного ядерного реактора станции. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) Рафаэль Гросси в соцсети X. По его словам, произошло по меньшей мере 3 попадания в защитную оболочку реактора.

Российские военные захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Мировое сообщество было встревожено, поскольку этот объект многократно подвергался обстрелам.

Гросси: На ЗАЭС нарушены почти все протоколы безопасности

В начале марта гендиректор МАГАТЭ заявил, что на контролируемой российскими военными ЗАЭС полностью или частично нарушены шесть из семи протоколов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ. 7 марта совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием срочно вывести военных РФ с Запорожской АЭС и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Кремль отверг призыв МАГАТЭ, назвав его "посягательством на суверенитет и территориальную целостность России".