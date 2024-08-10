МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 9 августа.

Комментарий сделан на фоне утверждений постпредства РФ в Вене о том, что 8 августа на станции были обнаружены осколки и, предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе - в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Подтверждений этой информации из других источников не поступало.

В МАГАТЭ напомнили, что два энергоблока станции находятся в остановленном состоянии, два - в рабочем, еще два - на стадии строительства.

Призыв к максимальной сдержанности