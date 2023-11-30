МАГАТЭ: ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается нестабильной

В Украине продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью. Об этом заявляет МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии. Специалисты обеспокоены близостью боевых действий к районам атомных электростанций и перебоями в подаче электроэнергии. О многочисленных проблемах рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ:"Существует целый ряд опасностей, которые множатся, и которые, я думаю, будут сопровождать нас до конца конфликта. Своим постоянным присутствием мы пытаемся немного смягчить ситуацию, оказать сдерживающее воздействие на всех, не допустить, чтобы страдания этой войны усугубились аварией с радиологическими последствиями".