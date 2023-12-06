Мадуро объявил часть территории Гайаны провинцией Венесуэлы

3 декабря в Венесуэле состоялся спорный референдум, на котором, согласно официальным данным, 95 процентов граждан высказались за включение Эссекибо в состав их страны. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой. Генеральный прокурор Гайаны Анил Нандлалл заявил, что он обратится с просьбой о помощи к Совету Безопасности ООН , если Венесуэла предпримет дальнейшие шаги.

"Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства", - сказал Мадуро. Он также сообщил, что в ближайшее время во все учебные заведения страны будет направлена новая карта Венесуэлы, включающая штат Гайана-Эсекиба.

Мадуро также поручил государственному нефтяному концерну Венесуэлы незамедлительно приступить к выдаче лицензий на разработку нефти, газа и других полезных ископаемых в богатом природными ресурсами Эссекибо. Нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, он дал три месяца на свертывание операций.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро по результатам спорного референдума о границе с соседней Гайаной объявил западную частью этой страны - Эссекибо - 24-м штатом Венесуэлы. На заседании парламента во вторник, 5 декабря, он предложил представить соответствующий законопроект.

Ранее Гайана назвала референдум в Венесуэле экзистенциальной угрозой для себя. На Эссекибо приходится две трети наземной территории этой бывшей британской колонии. Здесь проживает 125 тысяч из 800 тысячи человек, населяющих Гайану.

Богатый нефтью регион

Венесуэла уже более полувека предъявляет претензии на Эссекибо. Ее аппетиты усилились после того, как в 2015 году нефтяной концерн ExxonMobil открыл в этом регионе богатые месторождения нефти. В октябре этого года в Эссекибо было открыто еще одно крупное нефтяное месторождение, увеличивающее нефтяные резервы Гайаны до как минимум 10 млрд баррелей. Это больше, чем у Кувейта или Объединенных Арабских Эмиратов.

17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор, сделавший Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе решения территориальных споров в этом регионе. В 1999 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны.