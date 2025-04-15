"Люди боятся выходить на улицу". Рассказы выживших и истории погибших в Сумах, где приходят в себя после российской атаки

Но работать все же нужно. Алексей — глава общественной организации „Смайл“, и сегодня из-за российского удара у него много хлопот. В городе повреждено около 50 зданий: где-то повылетали стекла, где-то — более серьезные разрушения.

„Вроде как и погода есть, и все есть, а желания нет — после шока, который пережили люди“, — объясняет он.

По данным областной администрации, в больницах лежат почти 40 пострадавших, 11 из них — в тяжелом состоянии. Трое из „тяжелых“ — дети.

В соцсетях кто-то ищет своих родственников, которые считаются пропавшими без вести после удара, другие переживают за здоровье раненых.

Город приходит в себя после удара в Вербное воскресенье, который потряс Украину и мир. По числу жертв этот удар стал самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения России.

Люди, по словам Алексея, растеряны, не знают, что со всем этим делать, и он с коллегами помогает им разобраться, как получить компенсацию за нанесенный россиянами ущерб.

Когда прилетели баллистические ракеты, Алексей был в городе. Два удара с промежутком в 5-7 минут, по его словам, были настолько громкими, что их, наверное, слышали даже в селах вокруг Сум.

Люди уже привыкли жить с постоянной воздушной тревогой. „У нас тревога бывает и по 17 часов в сутки, и круглосуточно, так как тут на границе постоянно авиация“, — объясняет Алексей.

После трагедии в соцсетях можно увидеть посты, где люди советуются, не пора ли уезжать из приграничного города.