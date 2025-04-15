"Люди боятся выходить на улицу". Рассказы выживших и истории погибших в Сумах, где приходят в себя после российской атаки

Город приходит в себя после удара в Вербное воскресенье, который потряс Украину и мир. По числу жертв этот удар стал самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения России.
В соцсетях кто-то ищет своих родственников, которые считаются пропавшими без вести после удара, другие переживают за здоровье раненых.
По данным областной администрации, в больницах лежат почти 40 пострадавших, 11 из них — в тяжелом состоянии. Трое из „тяжелых“ — дети.
Настроение подавленное, несмотря на хорошую весеннюю погоду, сумчане боятся выходить на улицу, говорит Би-би-си местный житель Алексей Сахно.
„Вроде как и погода есть, и все есть, а желания нет — после шока, который пережили люди“, — объясняет он.
Но работать все же нужно. Алексей — глава общественной организации „Смайл“, и сегодня из-за российского удара у него много хлопот. В городе повреждено около 50 зданий: где-то повылетали стекла, где-то — более серьезные разрушения.
Люди, по словам Алексея, растеряны, не знают, что со всем этим делать, и он с коллегами помогает им разобраться, как получить компенсацию за нанесенный россиянами ущерб.
Когда прилетели баллистические ракеты, Алексей был в городе. Два удара с промежутком в 5-7 минут, по его словам, были настолько громкими, что их, наверное, слышали даже в селах вокруг Сум.
Люди уже привыкли жить с постоянной воздушной тревогой. „У нас тревога бывает и по 17 часов в сутки, и круглосуточно, так как тут на границе постоянно авиация“, — объясняет Алексей.
После трагедии в соцсетях можно увидеть посты, где люди советуются, не пора ли уезжать из приграничного города.
И президент Украины, и главнокомандующий на прошлой неделе заявили, что россияне готовят новое наступление на украинской территории, и одним из направлений может стать Сумская область. Из-за этого из приграничных сел уже начали эвакуировать людей. На фоне этих заявлений и после удара в Вербное воскресенье сумчане начали всерьез подумывать о переезде.
„Настроение не то чтобы паническое, на уровне раздумий. Кто-то уже подыскивает варианты. Вещи-то у нас уже три года стоят собранные“, — говорит Алексей.
„Люди почти не кричали, потому что были в шоке“
Главной мишенью атаки был Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто устраивали разные встречи для молодежи, а также занятия для детей.
Кроме того, это одна из главных в Сумах площадок для культурных или бизнес-мероприятий, в том числе и международных.
И еще в Конгресс-центре работает детский театр — сцену обустроили в укрытии, и меньше чем за час до удара там должны были показывать спектакль „Капризная принцесса“.
Если бы удар случился во время спектакля, жертв могло бы быть больше, потому что первая баллистическая ракета пробила перекрытия этого укрытия. На фотографиях видно, что его пол завален обломками разных конструкций.
Баллистическая атака России произошла в один из главных христианских праздников, Вербное воскресенье. Вокруг Конгресс-центра есть несколько церквей, откуда, как говорит Алексей Сахно, могли возвращаться люди.
Одним из символов удара стал троллейбус, который проезжал в 200 метрах от Конгресс-центра. Известно, что он шел по маршруту от аэропорта до района Барановка, где расположено большое кладбище. Возможно, в праздничную неделю кто-то из пассажиров ехал на могилы родных.
В этом троллейбусе вместе со всеми ехал 13-летний школьник и спортсмен Кирилл Ильяшенко с мамой Мариной.
Когда раздался взрыв, троллейбус загорелся, а двери оказались заблокированы. В сумской школе номер 4, где учится Кирилл, рассказали, что мальчик, несмотря на раны головы, разбил стекло, выпрыгнул, разблокировал двери и тем самым спас людей, которые находились рядом с ними.
Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь рассказал, что сейчас Кирилл находится в больнице. У него из головы вынули один осколок, а еще два маленьких вынуть не смогли.
Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором уже сам Кирилл с перевязанной головой рассказывает, как все было. По его словам, он услышал, как что-то начинает свистеть и падать, потом услышал крики и звуки выбитого стекла.
Поначалу, признается Кирилл, у него была „небольшая контузия и все звуки были как в тумане“. Потом он начал приходить в себя, почуял запах гари и подумал, что троллейбус либо уже горит, либо вот-вот загорится, и надо выбираться.
Двери были заблокированы, открыть их не удалось, поэтому он выпрыгнул из окна и уже снаружи открыл людям двери.
„Они почти не кричали, потому что были в шоке, — вспоминает Кирилл. — Когда начал выпускать людей, увидел маму, у нее лицо было в крови. Я за нее очень испугался“.
Несмотря на действия Кирилла, большинству пассажиров, как сообщает в соцсетях сумской „Электроавтотранс“, выбраться не удалось. Вместе с ними погиб на месте и водитель троллейбуса Николай Леон.
„Вместе с большинством пассажиров он погиб во время очередной вражеской атаки на Сумы. Двойной удар не оставил шансов выжить безвинным людям, которые ехали по своим делам в солнечный праздничный день“, — написал „Электроавтотранс“.
Истории погибших
Сумской национальный театр имени Михаила Щепкина из-за российского удара потерял артистку оркестра Елену Когут.
„Елена была чрезвычайно светлым человеком, настоящим профессионалом, чуткой коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта навсегда останутся в нашей памяти“, — написали в театре.
Кроме работы в театре, Елена Когут была солисткой-органисткой в Сумской областной филармонии и преподавала в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры.
„Это болезненная утрата для органного искусства Украины“, — написал в фейсбуке Львовский органный зал. На их странице опубликовали видео, на котором Когут играет произведение Йозефа Райнбергера.
По словам коллег, в момент удара Когут была в филармонии. Врачи не смогли ее спасти.
Глава налоговой службы Украины сообщил, что при ударе погибла сотрудница Сумской областной налоговой службы Людмила Гордиенко.
Погибший Владислав Тарарум был единственным сыном у своих родителей, а также мужем и отцом маленького мальчика. О гибели Владислава написала в соцсетях его мать.
Дарья Слобода и Светлана Штепа были подругами, учились на медицинском факультете Сумского университета. Гибель девушек подтвердили в университете. Известно, что Дарья была родом из Прилук Черниговской области.
„Она была светлым, искренним, добрым человеком, активной студенткой, главой студсовета. Она оставила по себе теплые воспоминания в сердцах преподавателей, друзей и одногруппников“, — написали в Прилуцком профессиональном медицинском колледже.
Издание „Суспільне Чернігів“ пишет, что 19-летняя Дарья была единственной дочкой своих родителей.
Старосельский лицей сообщил о гибели своего ученика, шестиклассника Максима Мартыненко, и его родителей, Натальи и Николая.
Пользователь Павел Федоров написал в соцсетях, что был пастором Натальи, когда жил в Сумах.
„В последнее время они жили в селе под Сумами. Ее муж Николай копал колодцы. Сын Максим учился в школе. Сегодня, в воскресенье, как обычно, пошли в свою церковь на службу. И вот их убили россияне. Больше нет семьи Мартыненко“, — написал Федоров.
Сумская школа номер 2 потеряла учительницу Марину Чудесу. Она погибла вместе с матерью.
Местные жители рассказывают, что после удара первой баллистической ракеты она и ее мама бросились помогать людям, но через несколько минут ударила вторая ракета.
Коллеги говорят о Марине Чудесе как о „светлом, добром, веселом человеке, который всегда был готов прийти на помощь“.
Сумчанка Лариса Кабанец написала, что Марина Александровна была классной руководительницей у ее старшей дочки. Несмотря на войну, она не уехала из приграничных Сум. „Чуткая, справедливая, в меру строгая, веселая Марина Александровна. Не подобрать слов“, — написала Кабанец.
Десятки — в больницах
Сейчас в больницах Сум остаются несколько десятков человек, многие из которых борются за свою жизнь.
Среди них — заведующая магазином „Дары моря“, который находится через дорогу от Конгресс-центра.
Местное издание „Кордон.медіа“ пишет, не называя имени, что после первого взрыва она вместе с продавщицами, как и Марина Чудеса, бросилась помогать раненым. Вторым взрывом ее тяжело ранило, она в реанимации. Продавщицы получили легкие ранения.