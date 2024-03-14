Людей выбрасывало из кресел: что произошло на рейсе Сидней-Окленд?

Пока официальные лица выясняют, что вызвало "сильную тряску" перед внезапным "нырянием" самолета, следовавшего из Австралии в Новую Зеландию, один из пассажиров рассказал о безумной поездке: людей без ремней безопасности выбросило из кресел, а некоторых подбросило до потолка.

По меньшей мере 50 человек пострадали в понедельник в результате того, что чилийская авиакомпания LATAM Airlines назвала "сильным движением" в самолете, следовавшем из Сиднея в Окленд, Новая Зеландия.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner позже приземлился в аэропорту Окленда, как и планировалось, и должен был продолжить полет в Сантьяго, Чили.