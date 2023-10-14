Лувр закрылся, получив сообщение "об угрозе для музея и его посетителей"

 
RFI
Luvras
Luvras
ФОТО: AFP / Scanpix
В субботу, 14 октября, Лувр был эвакуирован и закрыт на день"из соображений безопасности", сообщил музей. Представитель музея сообщил France-Presse, что Лувр получил сообщение, где говорится "об угрозе для музея и его посетителей".

"Лувр получил письменное сообщение об угрозе для музея и его посетителей" и "решил эвакуировать и закрыть его на день, пока проводятся необходимые проверки", — сказал представитель музея агенcтву France-Presse.

До этого музей в соцсети X (бывшем Твиттере) сообщил, что Лувр закрывается на субботу, 14 октября. Всем купившим билеты на этот день будут возвращены деньги, говорится в сообщении.

В пятницу, 13 октября, после нападения на школу в Аррасе во Франции был объявлен режим "чрезвычайной антитеррористической готовности". Речь идет о наивысшем уровне готовности национальной системы тревожного оповещения "Вижипират".

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