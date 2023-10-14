Лувр закрылся, получив сообщение "об угрозе для музея и его посетителей"

"Лувр получил письменное сообщение об угрозе для музея и его посетителей" и "решил эвакуировать и закрыть его на день, пока проводятся необходимые проверки", — сказал представитель музея агенcтву France-Presse.

До этого музей в соцсети X (бывшем Твиттере) сообщил, что Лувр закрывается на субботу, 14 октября. Всем купившим билеты на этот день будут возвращены деньги, говорится в сообщении.