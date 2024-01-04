Лукашенко подписал закон о пожизненных гарантиях президенту

Среди прочего вводятся более строгие правила избрания нового президента, который, как сказано в тексте конституции Беларуси, должен быть "не моложе 40 лет", постоянно проживать в стране "не менее 20 лет непосредственно перед выборами" и ранее никогда не иметь "гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества".

Кроме того, согласно конституции, президент Беларуси "обладает неприкосновенностью", а если он покинет эту должность, то "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". Гарантии предоставляются и членам его семьи. Президент, прекративший исполнять обязанности или ушедший в отставку, становится делегатом Всебелорусского народного собрания. Поправки в закон "О Президенте Республики Беларусь" приняла 22 декабря Палата представителей Национального собрания.

30 лет власти Лукашенко