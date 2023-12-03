Лукашенко и Си обсудят в Пекине "вопросы сотрудничества"

В понедельник, 4 декабря, должны состояться переговоры Лукашенко и Си. Темами обсуждения станут "торговля, экономика, инвестиции и международное сотрудничество". Программа визита Лукашенко в Китай предусматривает также "ряд мероприятий социально-гуманитарного направления", отмечается в сообщении агентства.

Ранее Лукашенко и Си провели в общей сложности 13 встреч, которые проходили в основном в Китае и в рамках заседаний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председатель КНР прилетал в Минск в 2015 году. Лукашенко последний раз посещал Китай в марте текущего года, проведя 4-часовые переговоры с Си Цзиньпином. Пресс-служба белорусского правителя сообщала тогда о "насыщенной программе" его встреч с "высшим руководством и крупным бизнесом" КНР, а также о подписании договоренностей в общей сложности на 3,56 млрд долларов.