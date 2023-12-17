Lufthansa требует от экоактивистов 740 000 евро компенсации

Немецкая авиакомпания Lufthansa требует от климатических активистов из движения "Последнее поколение" компенсаций на 740 тысяч евро из-за убытков, нанесенных в результате их протестных акций в ряде аэропортов Германии. Истцом выступает авиаперевозчик Eurowings от имени всех дочерних предприятий Lufthansa, пишет в воскресенье, 17 декабря, газета Bild am Sonntag.

По данным издания, ссылающегося на свои источники, некоторым ответчикам уже переданы требования об оплате компенсаций в рамках внесудебного разбирательства. Никто из них пока не заплатил требуемые суммы. При этом пять человек уже связались с авиакомпанией через своих адвокатов.

Речь идет о блокировках активистами "Последнего поколения" взлетно-посадочных полос в аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина-Бранденбурга в ноябре 2022 года и июле 2023-го, которые привели к задержкам, отменам и переводам в другие аэропорты многих рейсов.

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