Лондонский аэропорт "Хитроу" закрыли на сутки из-за пожара на подстанции. Причина пожара властям неизвестна

„В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в „Хитроу“ наблюдаются значительные перебои с электроэнергией. Для обеспечения безопасности пассажиров и персонала аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта“, — говорится в сообщении на сайте аэропорта.
„Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства“.
Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять „под контроль“. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.
„Хитроу“ — крупнейший аэропорт Лондона и последние несколько лет остается самым загруженным в Европе.
Десятки авиакомпаний вынуждены были отменить свои рейсы в Лондон и из него из-за пожара на подстанции в „Хитроу“.
Об отмене рейсов сообщили, среди прочих, британские Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.
Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.
Рейсы, которые уже успели отправиться в „Хитроу“, либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы.
Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.
Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом, отмечает, что последний раз „Хитроу“ полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.
Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд в эфире Би-би-си сказал, что электросеть National Grid „делает все возможное“, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.
По его словам, ясности по поводу причин пожара пока нет.
„Слишком рано отвечать на этот вопрос. Мы не знаем причину этого пожара. Это, очевидно, беспрецедентное событие“, — сказал министр.
„Пока пожарные бригады борются с инцидентом, у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть восстановлено в полной мере“, — сказал представитель аэропорта.
Поскольку „Хитроу“ чрезвычайно загруженный и очень важный аэропорт для международных пассажирских и грузовых перевозок, возникает вопрос, а есть ли у аэропорта надежная резервная система энергообеспечения, отмечает корреспондент Би-би-си Майкл Рейс.
Эксперт по авиации Джон Стрикленд в интервью Би-би-си сказал, что у „Хитроу“ есть система резервного питания, но только для ключевых систем аэропорта. Кроме того, переключение на резервную систему питания происходит не мгновенно, для этого требуется время.
Как поясняет Майкл Рейс, после переключения на резервную систему питания аэропорт не может сразу же продолжить работу — после переключения необходимо провести проверку многих систем, чтобы убедиться в их стабильной и правильной работе.
В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы.
Как сообщила одна из энергетических компаний, более 16 тысяч домов лишились электроснабжения в результате масштабного сбоя, вызванного пожаром.
„Мы знаем о масштабном отключении электричества, затронувшем многих наших клиентов в районе Хейс, Хаунслоу и близлежащих районах“, — сказали в компании.
В Лондонской пожарной бригаде (LFB) сообщили, что получили около 200 звонков о пожаре, который вспыхнул поздно вечером в четверг.
„Это очень заметный и значительный инцидент, и наши пожарные неустанно работают в сложных условиях, чтобы как можно быстрее взять огонь под контроль“, — сказал помощник комиссара LFB Пэт Гоулборн.