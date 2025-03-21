Лондонский аэропорт "Хитроу" закрыли на сутки из-за пожара на подстанции. Причина пожара властям неизвестна

Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять „под контроль“. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.

„Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства“.

„В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в „Хитроу“ наблюдаются значительные перебои с электроэнергией. Для обеспечения безопасности пассажиров и персонала аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта“, — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Рейсы, которые уже успели отправиться в „Хитроу“, либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы. Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.

Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.

Десятки авиакомпаний вынуждены были отменить свои рейсы в Лондон и из него из-за пожара на подстанции в „Хитроу“.

„Хитроу“ — крупнейший аэропорт Лондона и последние несколько лет остается самым загруженным в Европе.

Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом, отмечает, что последний раз „Хитроу“ полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд в эфире Би-би-си сказал, что электросеть National Grid „делает все возможное“, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По его словам, ясности по поводу причин пожара пока нет.