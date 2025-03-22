Лондонский аэропорт „Хитроу“ возобновил полеты после пожара

Аэропорт закрыли в ночь на пятницу в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт. В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы. Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять „под контроль“. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.