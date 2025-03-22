Лондонский аэропорт „Хитроу“ возобновил полеты после пожара

Ранее сообщалось, что „Хитроу“ будет закрыт в течение всего дня в пятницу, но экстренные службы сработали эффективнее, чем ожидалось.
В пятницу вечером разрешение на вылет получили восемь самолетов — все выполняли дальнемагистральные рейсы.
Первые самолеты начали прибывать в Хитроу в 04:45 субботы. Вместе с тем девять рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу в субботу утром, отменены.
Ожидается, что три ближайших рейса — Tap Air в Лиссабон, Austrian Airways в Вену и Swiss Airlines в Цюрих — вылетят вовремя. По данным Хитроу, отменен только один из первых 20 рейсов дня, запланированных к вылету — рейс Turkish Airlines в Стамбул в 06:35.
По оценке British Airways, в субботу будут выполнены 85% запланированных рейсов, но с задержками.
Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.
Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство „Хитроу“ за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.
В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт „Хитроу“.
Последний раз „Хитроу“ полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.
Как развивались события
Аэропорт закрыли в ночь на пятницу в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт. В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы. Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять „под контроль“. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.
Около 14:30 агентство PA сообщило, что электричество снова есть в четвертом терминале: свет есть как на многоэтажной парковке, так и в самом здании.
Несмотря на то, что подачу электроэнергии удалось полностью восстановить, следующий день, суббота 22 марта, будет для аэропорта довольно „далеким от нормального дня“, сказал Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом.
Проблемы, вызванные пожаром на подстанции и отключением электричества, по его словам, могут наблюдаться еще как минимум неделю.
„В итоге это наносит огромный ущерб Великобритании — как в экономическом, так и в репутационном плане, а также создает для людей много проблем“, — говорит он.
Заместитель комиссара лондонской пожарной службы Джонатан Смит на пресс-конференции утром в пятницу рассказал, что пожар охватил трансформатор, в котором находилось 25 тыс. литров охлаждающего масла — оно практически полностью выгорело. Оставшиеся 10% масла продолжают гореть, отметил представитель пожарной службы.
Трансформаторные подстанции предназначены для преобразования электрической энергии — повышения или понижения напряжения в электрической сети, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния. Основным элементом подстанции является силовой трансформатор, который как раз осуществляет преобразование электроэнергии.
Ничто не указывает на теракт
Би-би-си стало известно, что в расследовании пожара на подстанции будет участвовать контртеррористическое подразделение лондонской полиции.
Участие этого подразделения не означает, что есть данные, каким-либо образом свидетельствующие, что это мог быть теракт, подчеркивает корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд. Участие таких специалистов необходимо для того, чтобы на ранних этапах расследования исключить версию теракта или диверсии, если нет никаких данных в их пользу.
„Хитроу“ — крупнейший аэропорт Лондона и последние несколько лет остается самым загруженным в Европе.
Из-за пожара десятки авиакомпаний вынуждены были отменить свои рейсы в Лондон и из него.
Об отмене рейсов сообщили, среди прочих, британские Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.
Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.
Рейсы, которые уже успели отправиться в „Хитроу“, либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы. По данным FlightRadar на 12:00 по Гринвичу, семь рейсов было перенаправлено в Амстердам, по шесть — в Париж, Шаннон, Франкфурт, Вашингтон, а также в лондонский „Гатвик“.
Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.