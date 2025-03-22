2025.03.22 17:43

Лондонский аэропорт „Хитроу“ возобновил полеты после пожара

 
BBC Russian
BBC Russian
Dėl elektros pastotėje kilusio gaisro uždarytas Londono Heathrow oro uostas
Dėl elektros pastotėje kilusio gaisro uždarytas Londono Heathrow oro uostas
ФОТО: BENJAMIN CREMEL | AFP / Scanpix

Крупнейший аэропорт Лондона и Британии „Хитроу“ постепенно возобновляет работу. Работа одного из самых загруженных в мире аэропорта была нарушена из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает аэропорт электричеством.

Ранее сообщалось, что „Хитроу“ будет закрыт в течение всего дня в пятницу, но экстренные службы сработали эффективнее, чем ожидалось.

В пятницу вечером разрешение на вылет получили восемь самолетов — все выполняли дальнемагистральные рейсы.

Первые самолеты начали прибывать в Хитроу в 04:45 субботы. Вместе с тем девять рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу в субботу утром, отменены.

Ожидается, что три ближайших рейса — Tap Air в Лиссабон, Austrian Airways в Вену и Swiss Airlines в Цюрих — вылетят вовремя. По данным Хитроу, отменен только один из первых 20 рейсов дня, запланированных к вылету — рейс Turkish Airlines в Стамбул в 06:35.

По оценке British Airways, в субботу будут выполнены 85% запланированных рейсов, но с задержками.

Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.

Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство „Хитроу“ за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.

В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт „Хитроу“.

Последний раз „Хитроу“ полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

Как развивались события

Аэропорт закрыли в ночь на пятницу в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт. В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы. Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять „под контроль“. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.

Около 14:30 агентство PA сообщило, что электричество снова есть в четвертом терминале: свет есть как на многоэтажной парковке, так и в самом здании.

Несмотря на то, что подачу электроэнергии удалось полностью восстановить, следующий день, суббота 22 марта, будет для аэропорта довольно „далеким от нормального дня“, сказал Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом.

Проблемы, вызванные пожаром на подстанции и отключением электричества, по его словам, могут наблюдаться еще как минимум неделю.

„В итоге это наносит огромный ущерб Великобритании — как в экономическом, так и в репутационном плане, а также создает для людей много проблем“, — говорит он.

Заместитель комиссара лондонской пожарной службы Джонатан Смит на пресс-конференции утром в пятницу рассказал, что пожар охватил трансформатор, в котором находилось 25 тыс. литров охлаждающего масла — оно практически полностью выгорело. Оставшиеся 10% масла продолжают гореть, отметил представитель пожарной службы.

Трансформаторные подстанции предназначены для преобразования электрической энергии — повышения или понижения напряжения в электрической сети, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния. Основным элементом подстанции является силовой трансформатор, который как раз осуществляет преобразование электроэнергии.

Ничто не указывает на теракт

Би-би-си стало известно, что в расследовании пожара на подстанции будет участвовать контртеррористическое подразделение лондонской полиции.

Участие этого подразделения не означает, что есть данные, каким-либо образом свидетельствующие, что это мог быть теракт, подчеркивает корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд. Участие таких специалистов необходимо для того, чтобы на ранних этапах расследования исключить версию теракта или диверсии, если нет никаких данных в их пользу.

„Хитроу“ — крупнейший аэропорт Лондона и последние несколько лет остается самым загруженным в Европе.

Из-за пожара десятки авиакомпаний вынуждены были отменить свои рейсы в Лондон и из него.

Об отмене рейсов сообщили, среди прочих, британские Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.

Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.

Рейсы, которые уже успели отправиться в „Хитроу“, либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы. По данным FlightRadar на 12:00 по Гринвичу, семь рейсов было перенаправлено в Амстердам, по шесть — в Париж, Шаннон, Франкфурт, Вашингтон, а также в лондонский „Гатвик“.

Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.

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