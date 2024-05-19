Лондон - союзникам: Разрешите Киеву бить по целям в Крыму

Гость программы Sunday Morning with Trevor Phillips не стал вдаваться в детали разрешений по оружию. "Но могу сказать следующее: Украина борется за свое выживание. Великобритания взяла на себя инициативу", - подчеркнул Шэппс.

Кроме того, министр отказался отвечать на вопрос, разрешит ли Лондон Украине бить из поставленного оружия по целям в России. Однако это вооружение используется для поражения военных объектов в Крыму, отметил он. "Соединенное Королевство было очень дальновидным в отношении того, как используется наше оружие, в том числе - и другие страны изначально этого не делали, но затем последовали за нами - в Крыму, который мы рассматриваем как неотъемлемую часть Украины", - добавил Шэппс.