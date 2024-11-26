Лондон передал ВСУ десятки Storm Shadow пару недель назад

Агентство отмечает, что ракеты были переданы до недавнего решения США и Великобритании снять ограничения на использование переданного оружия для ударов по военным целям на территории России.

Это первый случай поставки Storm Shadow Киеву после прихода к власти премьер-министра Кира Стармера , пообещавшего продолжать поддержку Украины, ведущей оборонительную войну против РФ , указывается далее. Собеседники издания отказались назвать число отправленных ракет и время их передачи из соображений оперативной безопасности.

По информации Bloomberg, несколько недель назад правительство Великобритании передало Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow . О поставках не сообщалась публично, пишет агентство в понедельник, 25 ноября, ссылаясь на информированные источники.

Storm Shadow были использованы для удара по цели в РФ

Bloomberg также указывает, что ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow против целей в РФ на прошедшей неделе, на следующий день после запуска американских ракет ATACMS.