Лондон передал ВСУ десятки Storm Shadow пару недель назад

По информации Bloomberg, несколько недель назад правительство Великобритании передало Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. О поставках не сообщалась публично, пишет агентство в понедельник, 25 ноября, ссылаясь на информированные источники.
Первая поставка Storm Shadow при Стармере
Это первый случай поставки Storm Shadow Киеву после прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддержку Украины, ведущей оборонительную войну против РФ, указывается далее. Собеседники издания отказались назвать число отправленных ракет и время их передачи из соображений оперативной безопасности.
Агентство отмечает, что ракеты были переданы до недавнего решения США и Великобритании снять ограничения на использование переданного оружия для ударов по военным целям на территории России.
Storm Shadow были использованы для удара по цели в РФ
Bloomberg также указывает, что ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow против целей в РФ на прошедшей неделе, на следующий день после запуска американских ракет ATACMS.
Bloomberg 20 ноября сообщал, что ВСУ нанесли удар по территории России ракетами Storm Shadow/SCALP-EG впервые с начала войны. Об ударе также сообщили российские провоенные блогеры. По их информации, от 10 до 12 ракет атаковали поселок Марьино в Курской области.