Лондон обновляет план действий на случай войны

Великобритания на фоне угроз со стороны России намерена обновить секретный план 20-летней давности, который предусматривает действия в случае нападения и объявления войны, сообщила британская газета The Daily Telegraph в понедельник, 5 мая. По ее сведениям, план внутренней обороны определяет стратегию действий после удара по материковой части Великобритании. Он будет включать в себя сценарии, при которых Соединенное Королевство подвергается удару ракет, ядерных боеголовок или кибератакам. При этом киберугрозы будут впервые учтены в подобном документе.
В этом же документе, как ожидается, будут рассмотрены и военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. План также предусматривает инструкции, касающиеся работы правительства в военное время, общественного вещания и убежищ для кабинета министров и королевской семьи.
Сообщается, что чиновники британского министерства обороны призвали разработать собственную версию „Железного купола“ - системы, используемую Израилем для защиты от ракетных атак.
В апреле британские министры впервые официально назвали Россию угрозой национальной безопасности, напоминает The Daily Telegraph. В Лондоне опасаются, что в случае нападения Британия будет не только уступать России и ее союзникам на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной на собственной территории. Согласно оценке, опубликованной в январе, успешная атака „вероятно, приведет к гибели гражданского населения“, причинит серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.
Высокопоставленный представитель британских ВВС выражал мнение, что если бы Великобритания столкнулась с вторжением по украинскому сценарию, то российские ракеты в первую ночь прорвали бы британскую оборону и уничтожили объекты инфраструктуры.
Обновленный план, как пишет The Daily Telegraph, будет составлен по образцу секретного досье времен холодной войны с инструкциями о том, как правительству реагировать на ядерную атаку. В нем также содержались планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета. Досье также предполагало, что медиакомпания ВВС будет транслировать объявления о том, как укрыться от ракет, а ценные произведения искусства - вывезены из Лондона в Шотландию. Нынешний документ, как отмечает The Daily Telegraph, тоже секретный, и вряд ли будет когда-либо обнародован.