Лондон обновляет план действий на случай войны

Высокопоставленный представитель британских ВВС выражал мнение, что если бы Великобритания столкнулась с вторжением по украинскому сценарию , то российские ракеты в первую ночь прорвали бы британскую оборону и уничтожили объекты инфраструктуры.

Обновленный план, как пишет The Daily Telegraph, будет составлен по образцу секретного досье времен холодной войны с инструкциями о том, как правительству реагировать на ядерную атаку. В нем также содержались планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета. Досье также предполагало, что медиакомпания ВВС будет транслировать объявления о том, как укрыться от ракет, а ценные произведения искусства - вывезены из Лондона в Шотландию. Нынешний документ, как отмечает The Daily Telegraph, тоже секретный, и вряд ли будет когда-либо обнародован.