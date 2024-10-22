Лондон обещает Украине миллиардный кредит на закупку оружия

На вопрос о том, сможет ли Украина использовать эти деньги для закупки британских дальнобойных ракет Storm Shadow, Хили ответил: „Они весьма активно расширяют применение беспилотников все большей дальности. Они будут работать с нами по поводу того, как использовать эти деньги, и по поводу тех вооружений, в которых они наиболее сильно нуждаются“.