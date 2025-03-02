Лондон и Париж представят план прекращения огня в Украине

Великобритания и Франция намерены разработать план прекращения огня в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью британской медиакомпании BBC незадолго до начала в Лондоне европейского саммита по Украине в воскресенье, 2 марта.
„Мы договорились, что Великобритания совместно с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий“, - сказал Стармер. После этого план будет обсуждаться с Соединенными Штатами. По словам Стармера, решение о разработке плана прекращения огня было принято после переговоров 1 марта с президентами Украины, Франции и США Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.
Комментируя скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом, Стармер отметил: „Никто не хочет такого видеть“. Он добавил, что именно поэтому он взял телефон и поговорил с участниками событий. „Моей целью было в некотором смысле преодолеть это и снова сосредоточиться на главном“, - пояснил Стармер.
Саммит на фоне скандала
Саммит в Лондоне по Украине проходит на фоне недавней смены политического курса США и растущей неопределенности относительно будущего трансатлантического альянса. По заявлению канцелярии Кира Стармера, цель саммита - укрепить европейскую поддержку в обеспечении „справедливого и долгосрочного мира“ в Украине.
Участники саммита в Лондоне, в котором участвует и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), обсудят и пути усиления сотрудничества в сфере обороны на фоне неопределенности относительно будущей поддержки со стороны США.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что он открыт для дискуссии о возможном будущем европейском ядерном сдерживании. Этот вопрос был поднят после того, как вероятный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) недавно выступил за проведение таких переговоров с Лондоном и Парижем.