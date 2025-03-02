Лондон и Париж представят план прекращения огня в Украине

Великобритания и Франция намерены разработать план прекращения огня в Украине . Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью британской медиакомпании BBC незадолго до начала в Лондоне европейского саммита по Украине в воскресенье, 2 марта.

„Мы договорились, что Великобритания совместно с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий“, - сказал Стармер. После этого план будет обсуждаться с Соединенными Штатами. По словам Стармера, решение о разработке плана прекращения огня было принято после переговоров 1 марта с президентами Украины, Франции и США Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.