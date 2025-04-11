Лондон готовится разместить войска в Украине на пять лет

Великобритания планирует разместить воинский контингент в Украине на пять лет, чтобы не допустить нового вторжения России, сообщила вечером в четверг, 10 апреля, лондонская The Telegraph со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, британские военные займутся обучением и восстановление вооруженных сил Украины (ВСУ). Они будут сотрудничать с миротворческими контингентами других западных стран и находиться „под руководством Европы“.
По сведениям The Telegraph, Великобритания собирается также обеспечивать защиту воздушного и морского пространства Украины. Сколько всего военных Лондон планирует направить в Украину, не уточняется, известно лишь, что после развертывания они будут поэтапно выводиться в течение пяти лет.
Дискуссии об отправке миротворцев в Украину
Отправка миротворцев в Украину обсуждалась 10 апреля на встрече министров обороны 30 стран. Переговоры проходили в штаб-квартире НАТО без участия США. Усилия по формированию „коалиции желающих“ направить войска в Украину возглавили Великобритания и Франция. Помимо Лондона и Парижа, к миротворческой миссии согласились присоединиться страны Балтии, сообщило агентство AFP.
Другие участники встречи поставили вопрос о цели размещения войск. „Важно прояснить, что будет включать миссия и чем мы будем заниматься. Будем ли мы миротворцами, силами сдерживания или обеспечения безопасности“, - пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Согласно планам, силы „коалиции желающих“ будут развернуты в Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Западные военные должны будут обеспечить безопасность критически важных объектов инфраструктуры в Украине. При этом они не будут находиться вдоль линии соприкосновения. Численность миротворческого контингента может составить до 30 тысяч человек, писала ранее The Times.
Россия категорически против
Россия выступает категорически против размещения военных стран НАТО в Украине. „Все эти разговоры абсолютно неуместны и абсурдны. Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта“, - подчеркивал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь может идти лишь о невооруженных наблюдателях, которые будут следить за выполнением мирного соглашения.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывание европейского миротворческого контингента в Украине после завершения войны не потребует согласия России. „Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет“, - сказал Макрон. По его словам, размещение миротворцев будет одним из пунктов переговоров, поскольку „ясно, что украинцы ни в коем случае не могут пойти на территориальные уступки и не иметь никакой гарантии безопасности“.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал разместить на территории его страны 100 тысяч миротворцев для эффективного контроля за соблюдением возможного мирного соглашения. США поддержали развертывание европейского миротворческого контингента, но отказались посылать своих военных.