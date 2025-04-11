Лондон готовится разместить войска в Украине на пять лет

Россия выступает категорически против размещения военных стран НАТО в Украине . „Все эти разговоры абсолютно неуместны и абсурдны. Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта“, - подчеркивал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь может идти лишь о невооруженных наблюдателях, которые будут следить за выполнением мирного соглашения.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывание европейского миротворческого контингента в Украине после завершения войны не потребует согласия России. „Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет“, - сказал Макрон. По его словам, размещение миротворцев будет одним из пунктов переговоров, поскольку „ясно, что украинцы ни в коем случае не могут пойти на территориальные уступки и не иметь никакой гарантии безопасности“.