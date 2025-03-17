Лондон готов отправить миротворцев в Украину "на годы"

Переговоры о размещении войск в Украине после организованного Лондоном онлайн-саммита „коалиции желающих“ ведут около полудюжины стран, пишет The Times. Среди них - Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия. Предполагается, что в Украину будут отправлены до 30 тысяч военных, а остальные страны коалиции помогут „с оружием и логистикой“.

По данным издания, уже 20 марта главы оборонных ведомств стран „коалиции желающих“ проведут в Лондоне встречу, в ходе которой „в мельчайших подробностях“ будут обсуждаться детали возможного размещения миротворческих сил в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня с РФ.

Тысячи британских миротворцев могут быть размещены в Украине „столько, сколько потребуется“ для защиты страны от дальнейшего российского вторжения. Такие обязательства готов взять на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет в воскресенье, 16 марта, британская газета The Times .

Вместе с тем Стармер не стал отвечать на вопрос о том, будут ли миротворцы уполномочены открывать огонь в случае нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. Вероятно, „правила ведения боевых действий“ станут темой ближайших обсуждений в рамках коалиции, пишет британская газета.

Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о том, что 18 марта у него состоится разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters. По данным агентства, во время беседы, которая, вероятно, произойдет по телефону, будет поднят „территориальный вопрос“ и вопрос контроля над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.