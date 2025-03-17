Лондон готов отправить миротворцев в Украину "на годы"

Тысячи британских миротворцев могут быть размещены в Украине „столько, сколько потребуется“ для защиты страны от дальнейшего российского вторжения. Такие обязательства готов взять на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет в воскресенье, 16 марта, британская газета The Times.
По данным издания, уже 20 марта главы оборонных ведомств стран „коалиции желающих“ проведут в Лондоне встречу, в ходе которой „в мельчайших подробностях“ будут обсуждаться детали возможного размещения миротворческих сил в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня с РФ.
Переговоры о размещении войск в Украине после организованного Лондоном онлайн-саммита „коалиции желающих“ ведут около полудюжины стран, пишет The Times. Среди них - Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия. Предполагается, что в Украину будут отправлены до 30 тысяч военных, а остальные страны коалиции помогут „с оружием и логистикой“.
Вместе с тем Стармер не стал отвечать на вопрос о том, будут ли миротворцы уполномочены открывать огонь в случае нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. Вероятно, „правила ведения боевых действий“ станут темой ближайших обсуждений в рамках коалиции, пишет британская газета.
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о том, что 18 марта у него состоится разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters. По данным агентства, во время беседы, которая, вероятно, произойдет по телефону, будет поднят „территориальный вопрос“ и вопрос контроля над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.
„Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы, - цитирует Reuters Трампа. - Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы.“
Ранее о намеченных прямых переговорах Путина и Трампа сообщил спецпосланник американского президента по Украине Стивен Уиткофф. По его словам, в ходе беседы лидеры стран обсудят идею о 30-дневном прекращении огня, на которую ранее согласилась Украина. Киев при этом не стал выставлять особенных предварительных требований, но Владимир Путин стал рассказывать о „нюансах“, которые якобы мешают ему согласиться с обозначенными условиями перемирия. Стармер на фоне этого заявил, что президент РФ „не настроен на мир“.
Между тем Москва считает „неуместным и абсурдным“ обсуждение возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину в случае прекращения огня, заявил в интервью изданию „Известия“ замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, России „абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве“.
„Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта“, - считает российский дипломат.
С аналогичными заявлениями ранее выступали и другие официальные лица в РФ. При этом Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, а США не будут иметь ничего против отправки европейских миротворцев в страну.