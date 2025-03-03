Лондон дистанцируется от идей Макрона по перемирию в Украине

„Пока нет единства в вопросе о том, как должен выглядеть режим прекращения огня“, - заявил министр обороны Великобритании Люк Поллард в эфире радиостанции Times Radio. „Но мы работаем с Францией и нашими европейскими союзниками над тем, чтобы выяснить, каким способом мы можем достичь долгосрочного и прочного мира в Украине“, - добавил он.

„В настоящее время обсуждается ряд возможностей. На данном этапе нет договоренности ни по одной из них“, - цитирует Полларда 3 марта британская медиакомпания BBC. Комментируя план Макрона по прекращению огня в Украине на месяц, Поллард подчеркнул в ходе передачи BBC Breakfast: „Это не тот план, который мы в данный момент признаем“.

Саммит по Украине в Лондоне