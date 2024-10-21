Ллойд Остин находится в Киеве с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин за две недели до президентских выборов в Соединенных Штатах в понедельник, 21 октября, прибыл с необъявленным визитом солидарности в Киев. „Я снова приехал в Украину, в четвертый раз в должности министра обороны, чтобы продемонстрировать, что США вместе с мировым сообществом продолжают поддерживать Украину“, - написал он в своем микроблоге на платформе Х.

По сообщению Пентагона, Остин встретится с „украинским руководством“ и подчеркнет „готовность США предоставить Украине ту помощь в сфере безопасности, в которой она нуждается, чтобы защититься от российской агрессии на поле боя“.