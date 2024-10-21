2024.10.21 16:27

Ллойд Остин находится в Киеве с необъявленным визитом

 
Deutsche Welle
Lloydas Austinas
Lloydas Austinas
ФОТО: Andrew Caballero-Reynold | AP / Scanpix

Глава Пентагона прибыл в столицу Украины, чтобы продемонстрировать солидарность со стороны США. Источники западных информагентств не ожидают оглашения новых пакетов американской военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин за две недели до президентских выборов в Соединенных Штатах в понедельник, 21 октября, прибыл с необъявленным визитом солидарности в Киев. „Я снова приехал в Украину, в четвертый раз в должности министра обороны, чтобы продемонстрировать, что США вместе с мировым сообществом продолжают поддерживать Украину“, - написал он в своем микроблоге на платформе Х.

По сообщению Пентагона, Остин встретится с „украинским руководством“ и подчеркнет „готовность США предоставить Украине ту помощь в сфере безопасности, в которой она нуждается, чтобы защититься от российской агрессии на поле боя“.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время настоятельно добивается от западных союзников снятия запрета на использование поставленных ими вооружений для нанесения ударов вглубь территории РФ. Он также требует незамедлительного приглашения Украины в НАТО.

Новых соглашений о военной помощи со стороны США не ожидается

Западные информагентства, ссылаясь на информированные источники, однако, отмечают, что новых соглашений в ответ на запросы Зеленского о военной помощи не ожидается. Не будет обсуждаться в ходе визита Остина в Киев и вопрос о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов по целям в России.

Украина опасается сокращения американской военной помощи в случае переизбрания на пост президента США 5 ноября республиканца Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно заявлял о намерении добиваться скорейшего прекращения войны в Украине, что, как полагают в Киеве, может означать, что Украине придется отказаться от большей части территорий, оккупированных Россией.

Ллойд Остин, комментируя шансы Трампа на переизбрание и возможность изменения курса на поддержку Украины, высказался сдержанно. „Я видел двухпартийную поддержку Украины в течение последних двух с половиной лет, и я ожидаю, что мы продолжим видеть двухпартийную поддержку со стороны Конгресса“, - сказал он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии