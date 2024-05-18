Ливневые дожди привели к наводнению на юго-западе Германии

Сильные дожди привели к затоплениям в федеральной земле Саар на юго-западе Германии. За сутки там выпало 100 литров осадков на квадратный метр, сообщает в субботу, 18 мая, издание Die Welt.

Министерство внутренних дел Саара заявило об "обширном уровне паводка". Особенно пострадали районы Нойнкирхен, Саарпфальц и столица земли Саарбрюккен. Старый город Отвайлера полностью погрузился под воду, там прорвало дамбы. В качестве меры предосторожности ночью в Отвайлере отключили электричество. Из опасных районов людей эвакуировали с помощью амфибийных транспортных средств и лодок, временными пунктами размещения пострадавших от паводков стали местные школы. Данных о погибших нет.