"Литовские железные дороги" и "Укрзалізниця" успешно провели тестирование нового маршрута для перевозки грузов

Тестовый рейс реализован уже через два месяца после официальной встречи представителей LTG Cargo и "Укрзалізниця", которая состоялась в сентябре 2023 года.

Тестовая поездка интермодального поезда длилась 9 суток. Во время нее были отработаны все технологические процессы. В дальнейшем плановая продолжительность маршрута будет составлять 5 суток.

"Работа с Украиной, предоставление клиентам интересных решений для перевозки грузов между Литвой и Украиной всегда в центре нашего внимания. Вместе с нашими партнерами мы постоянно ищем пути упрощения и содействия более эффективному перемещению грузов между странами", - отметил руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

Так, в рамках тестирования маршрута полуприцепы с грузом были доставлены на Каунасский интермодальный терминал из Клайпедского морского порта, где были загружены на железнодорожный подвижной состав и отправились в Киев, куда прибыли за 9 дней.