"Литовские железные дороги" и "Укрзалізниця" успешно провели тестирование нового маршрута для перевозки грузов

Тестовый рейс реализован уже через два месяца после официальной встречи представителей LTG Cargo и "Укрзалізниця", которая состоялась в сентябре 2023 года.
Тестовая поездка интермодального поезда длилась 9 суток. Во время нее были отработаны все технологические процессы. В дальнейшем плановая продолжительность маршрута будет составлять 5 суток.
"Работа с Украиной, предоставление клиентам интересных решений для перевозки грузов между Литвой и Украиной всегда в центре нашего внимания. Вместе с нашими партнерами мы постоянно ищем пути упрощения и содействия более эффективному перемещению грузов между странами", - отметил руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.
Так, в рамках тестирования маршрута полуприцепы с грузом были доставлены на Каунасский интермодальный терминал из Клайпедского морского порта, где были загружены на железнодорожный подвижной состав и отправились в Киев, куда прибыли за 9 дней.
"Для сравнения, в современных условиях из-за затора на границе это расстояния иногда преодолевают на фурах до двух недель и более. Надеемся, что в будущем мы сможем сократить время перевозки грузов по железной дороге еще на несколько дней. Таким образом, сегодня мы можем доставлять полуприцепы с грузом в три раза быстрее, чем автомобильным транспортом", - уточнила Эгле Шиме.
В перспективе и при необходимости будет рассматриваться возможность введения регулярного маршрута поездов в этом направлении, а LTG Cargo и "Укрзалізниця" готовы предоставить локомотивы и специализированные платформы, необходимые для перевозки грузов по этому маршруту.