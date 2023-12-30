Лидеры ЕС призвали укреплять единую европейскую валюту

"Решения должны опираться на все, чего мы можем достичь в Европе путем сотрудничества" - на построении общего рынка капиталов, использовании европейских инструментов и мер для повышения конкурентоспособности и безопасности, пишут авторы статьи. "Как и на то, что мы должны адаптировать нашу общую валюту к условиям цифровой эпохи", говорится далее в статье. Для этого, по мнению ее авторов, нужно создать условия для введения цифрового евро, который стал бы дополнением к наличным деньгам. 1 нобяря 2023 года в ЕС началась двухлетняя подготовительная фаза, в течение которой должны быть выработаны правила обращения цифрового евро.