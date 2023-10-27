Лидеры ЕС призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не к прекращению огня

По словам министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Азиз аль-Хулайфи, переговоры с ХАМАС очень трудные, и "с каждым днем задача становится еще более сложной". При посредничестве Египта удалось освободить четверых заложников.

"Крайне важно разговаривать со всеми действующими лицами в регионе, и я уже упоминала о многочисленных визитах лидеров в Израиль, а также в другие страны, такие как Иордания и Египет. И это очень хорошо, что такая работа ведется, потому что нужно сделать все возможное, чтобы избежать расширения конфликта в регионе", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.