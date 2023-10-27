Лидеры ЕС призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не к прекращению огня

После многочасовых переговоров лидеры стран ЕС согласовали заявление, призывающее к регулярным "гуманитарным коридорам и паузам" при обстрелах в секторе Газа для доставки помощи гражданскому населению, но не к прекращению огня.
ЕС подтвердил, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом — сводом принципов ведения вооруженных конфликтов, призванными минимизировать потери среди мирного населения.
Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что полная блокада Газы недопустима с точки зрения международного права.
"Полная блокада не соответствует международному праву. Многие лидеры обращались к теме блокады. Но есть один очень четкий сигнал: наблюдается серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в Газе. И поэтому мы считаем, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь решить этот вопрос с гуманитарным доступом", сказал Шарль Мишель, глава Евросовета.
ЕС также взял на себя обязательство провести региональную мирную конференцию с целью возобновления усилий по поиску решения ближневосточного конфликта.
Это был компромисс с Испанией, которая хотела более решительных призывов к прекращению огня.
Лидеры поблагодарили страны региона, такие как Катар, которые оказывают давление на ХАМАС, чтобы освободить заложников.
По словам министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Азиз аль-Хулайфи, переговоры с ХАМАС очень трудные, и "с каждым днем задача становится еще более сложной". При посредничестве Египта удалось освободить четверых заложников.
"Крайне важно разговаривать со всеми действующими лицами в регионе, и я уже упоминала о многочисленных визитах лидеров в Израиль, а также в другие страны, такие как Иордания и Египет. И это очень хорошо, что такая работа ведется, потому что нужно сделать все возможное, чтобы избежать расширения конфликта в регионе", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
На саммите также обсуждался вопрос об увеличении бюджета ЕС на 66 млрд евро, чтобы выделить больше средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, миграцию и помощь Украине.
Хотя все лидеры согласны с тем, что эти проблемы требуют дополнительного финансирования, нет единого мнения о том, откуда эти средства взять.