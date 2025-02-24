Лидеры ЕС прибыли в Киев в третью годовщину войны в Украине

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Антониу Кошта утром в понедельник, 24 февраля, прибыли с визитом в столицу Украины Киев. Эти два высокопоставленных европейских политика намерены в третью годовщину вооруженного вторжения России в Украину выразить солидарность с Украиной и пообещать ей дальнейшую поддержку.
По прибытии в Киев фон дер Ляйен написала в своем микроблоге на платформе X: „Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа. В этой борьбе за выживание на кону стоит не только судьба Украины. Это судьба Европы“.
По сведениям Владимира Зеленского, в Киев, помимо фон дер Ляйен и Кошты, прибывают главы государств и правительств 13 стран, еще 24 лидера примут участие в конференции по видеосвязи. Урсулу фон дер Ляйен сопровождают около 20 еврокомиссаров.
Данный шаг считается особенно важным после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты намерены резко сократить помощь Киеву. Вместо этого Трамп хочет принудить Украину и Россию сесть за стол переговоров для прекращения войны.
Только на днях Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского „диктатором“ и фактически возложил на него ответственность за начало войны России с Украиной. На фоне этих заявлений запланированы переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине. Трамп заранее сделал Путину ряд уступок, в частности, исключил возможность вступления Украины в НАТО. Кроме того, Украина должна будет отказаться от попыток вернуть территории, оккупированные Россией.
План Урсулы фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен еще во время поездки на поезде в Киев объявила, что вскоре представит всеобъемлющий план по расширению производства вооружений и укреплению обороноспособности ЕС. Украина тоже должна получить выгоду от этих мер. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, будут предприняты дальнейшие шаги для повышения энергетической безопасности как Украины, так и всего Европейского Союза. В числе прочего украинский и молдавский рынки электроэнергии должны быть полностью интегрированы в европейский рынок уже к концу следующего года.
За несколько часов до встречи с Зеленским Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: „Свободная и суверенная Украина отвечает интересам всего мира“. Она считает, что после того, как дефицит бюджета Украины на 2025 год был покрыт, нужно незамедлительно ускорить поставки вооружений и боеприпасов в эту страну.
„Наше тесное партнерство отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы“, - глава Еврокомиссии. По ее мнению, высокоинновационная и мощная оборонная промышленность Украины может усилить ЕС.
Кошта: „Сегодня мы все - украинцы“
Со своей стороны председатель Евросовета Антониу Кошта в третью годовщину российского вторжения в Украину выступил в поддержку членства Украины в Евросоюзе. „Будущее Украины - в Европейском Союзе. А безопасность Украины - это безопасность Европы. Мы хотим справедливого, честного и долгосрочного мира, как и вы“, - заявил он в видеообращении к украинцам, опубликованном в ночь на 24 февраля на платформе X.
Кошта подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину с первого дня и продолжит стоять на ее стороне. „Сегодня мы все - украинцы“, - заявил он. Он также осудил „жестокие и непростительные“ страдания, которые Россия причинила Украине с начала „неспровоцированной войны“.