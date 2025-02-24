Лидеры ЕС прибыли в Киев в третью годовщину войны в Украине

План Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен еще во время поездки на поезде в Киев объявила, что вскоре представит всеобъемлющий план по расширению производства вооружений и укреплению обороноспособности ЕС. Украина тоже должна получить выгоду от этих мер. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, будут предприняты дальнейшие шаги для повышения энергетической безопасности как Украины, так и всего Европейского Союза. В числе прочего украинский и молдавский рынки электроэнергии должны быть полностью интегрированы в европейский рынок уже к концу следующего года.