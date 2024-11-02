Лидером британских тори стала Кеми Баденок

В итоге верх взяла Баденок, которая предлагала членам Консервативной партии при выборе нового лидера голосовать за тех, кто им лично более импонирует, а не за тех, кто обещает сделать то, что им импонирует. Поскольку следующие выборы в парламент только через пять лет, и сейчас речь идет о восстановлении доверия к тори, а не о борьбе за власть.