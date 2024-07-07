2024.07.07 13:14

Лидер "Национального объединения" Ле Пен ответила футболисту Мбаппе: "Французы устали получать нравоучения"

 
rus.DELFI.lv
Marine Le Pen
Marine Le Pen
ФОТО: AFP / Scanpix

Лидер „Национального объединения“ Ле Пен прокомментировала политические заявления капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, который выразил озабоченность победой правой партии на выборах.

Ранее нападающий французокой сборной назвал „катастрофой“ победу „Национального объединения“ в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

„Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию. Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо“, - сказала Марин Ле Пен.

По ее словам, „Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется“, сообщает Sports.ru.

По мнению бывшего кандидата в президенты Франции,

Сборная Франции относится к „тем людям, которым повезло жить хорошо, быть защищенными от небезопасности, бедности, безработицы и всего, что затрагивает и ранит наших соотечественников“, и они должны „сохранять определенную сдержанность“.

Представитель „Национального объединения“ Лоран Якобелли тоже прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

„Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Килиан Мбаппе находится в сборной Франции. Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса“, – заявил представитель „Национального объединения“.

В воскресенье, 7 июля, во Франции состоится второй и решающий тур парламентских выборов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно объявил в стране внеочередные парламентские выборы в начале июня, сразу после голосования за депутатов Европарламента, где во Франции победило“Национальное объединение“.

В первом туре парламентских выборов, каждый третий французский избиратель поддержал RN — кране правую партию во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которая в прошлом называлась „Национальный фронт“.

Сборная Франции по футболу сейчас выступает на чемпионате Европы в Германии. Французы прошли в 1/2 финала, где сыграют против сборной Испании. Капитан „трехцветных“ Килиан Мбаппе в первом матче турнира - против Австрии - получил перелом носа, и теперь играет в защитной маске. Мбаппе провел 4 матча и забил один гол - с пенальти в ворота Польши в 3-м туре.

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