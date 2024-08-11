Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон „бежал из Испании в Бельгию“

Между тем полиция Каталонии говорит, что не располагает информацией о том, что разыскиваемый лидер сепаратистов бежал из Испании и вернулся в Бельгию. Об этом заявил в пятницу журналистам начальник полиции Барселоны Эдуард Саллент.

Генсекретарь партии Пучдемона „Вместе за Каталонию“ (Junts per Catalunya) Жорди Турулл рассказал радиостанции RAC1, что не знает, удалось ли политику добраться до своего дома в Ватерлоо в Бельгии, где он живет уже семь лет в добровольном изгнании после провалившейся попытки отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Полиция Каталонии начала операцию по поиску и аресту Карлеса Пучдемона после того, как бывший глава региона спустя семь лет впервые вернулся в страну.