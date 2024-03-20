Лео Варадкар покидает пост премьер-министра Ирландии

Выступая в Дублине, Варадкар уточнил, что пост лидера Финэ Гэл он покидает с сегодняшнего дня. Он продолжит возглавлять правительство до тех пор, пока партия не изберет себе нового лидера, что, по его словам, много времени занять не должно: он считает, что в стране будет новый премьер уже после парламентских каникул, которые закончатся после Пасхи (31 марта) и в любом случае к началу партийной конференции, назначенной на 16 апреля.

У нового премьер и лидера Финэ гэл будет до года, чтобы постараться выиграть следующие выборы.

У самого Варадкара, по его словам, ни личных, ни политических планов нет