Ле Пен пообещала бороться за пост президента Франции

Согласно данным соцопросов, Ле Пен была фаворитом президентской гонки во Франции. Так, проведенное в конце марта исследование Французского института общественного мнения (IFOP), показало, что только в первом туре голосования ее готовы поддержать от 34% до 37% избирателей . На выборах 2022 года в первом туре она получила 23,15%.

Приговор Марин Ле Пен

Глава парламентской фракции партии „Национальное объединение“ Марин Ле Пен, восемь депутатов Европарламента от этой партии, а также 12 парламентских помощников признаны виновными по делу о растрате средств этого законодательного органа. Такое решение вынес Исправительный суд Парижа 31 марта. Ле Пен приговорена к четырем года заключения, из них к двум годам условно, еще два года она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, ей на пять лет запретили избираться в органы власти. При этом коллегия судей постановила, что этот запрет начнет действовать немедленно, вне зависимости от того, подаст ли политик апелляцию, что не соответствует стандартной судебной практике во Франции.