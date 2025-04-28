Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины

Россия потребовала от всего мира признать ее законной частью захваченные украинские регионы - Крым, а также оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Международное признание данных территорий российскими является „императивом“ для окончания российского вторжения в Украину , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, опубликованном в понедельник, 28 апреля, на сайте МИД РФ.

В число других требований Москвы входят отказ Украины от вступления в НАТО и ее согласие на „нейтральный и внеблоковый статус“, ее „демилитаризация и денацификация“, а также отмена санкций в отношении РФ, ведущихся против нее судебных исков и выданных ордеров на арест, заявил Лавров. Кроме того, Россия добивается возвращения замороженных на Западе активов ЦБ РФ , добавил он.