Лавров: РФ придется отменить мораторий на размещение РСМД

„Решимость в реализации компенсирующих мер“, по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя „испытание в боевых условиях“ баллистической ракеты средней дальности „Орешник“. В конце ноября ВС РФ нанесли удар этой ракетой по украинскому городу Днепр. В последствии президент РФ Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом на удары Украины по территории России американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.

Позицию Москвы в этом вопросе глава МИД РФ аргументировал тем, что США, по его утверждению, „проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира“.

„На сегодня очевидно, что, например, наш (российский. - Ред.) мораторий на размещение РСМД (Ракет средней и меньшей дальности. - Ред.) уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться“, - такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА „Новости“. Оно было опубликовано в воскресенье, 29 декабря.

Говорить о том, „что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит свое существование“, Лавров не стал. „В предстоящий год еще многое может случиться“, - указал он.

Перспектива мирных переговоров по Украине

Комментируя перспективу мирных переговоров по Украине в наступающем году, Сергей Лавров выразил уверенность, что и у действующей, и у будущей администрации США в этом плане есть рычаги давления на Киев.