Глава российского МИД напомнил о словах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что „минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине“. „Украина также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня“, - заявила Меркель в декабре 2022 года.

По мнению Лаврова, таким образом Меркель якобы призналась, что стороны не собирались выполнять минские соглашения. „Госпожа Меркель и господин Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. - Ред.) признались и не раз, что не собирались ничего выполнять, а им нужно было время, чтобы вооружить Украину“, - заявил Лавров.