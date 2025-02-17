Лавров: Европе „нечего делать“ на переговорах по Украине

Глава российского МИД напомнил о словах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что „минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине“. „Украина также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня“, - заявила Меркель в декабре 2022 года.
По мнению Лаврова, таким образом Меркель якобы призналась, что стороны не собирались выполнять минские соглашения. „Госпожа Меркель и господин Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. - Ред.) признались и не раз, что не собирались ничего выполнять, а им нужно было время, чтобы вооружить Украину“, - заявил Лавров.
„Сейчас на той же Мюнхенской конференции прозвучали призывы, в частности президента Финляндии. Александр Стубб сказал, что нужно заключать прежде всего перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении“, - сказал Лавров. „То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом“, - заключил он.
Спецпосланник Трампа по Украине: США не видят Европу на переговорах
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон не видит представителей Европы как непосредственных участников переговоров о завершении войны РФ в Украине. По его словам, за столом переговоров будут находиться „украинцы, россияне и, разумеется, американцы“.
Спецпредставитель Трампа объяснил такую позицию тем, что США хотят избежать проблем минского формата урегулирования, когда в переговоры было вовлечено слишком много участников, не имевших реального влияния на мирный процесс. „Мы не собираемся идти по этому пути“, - заявил Келлог. Вместе с тем он отметил, что „нужно обеспечить суверенитет Украины“, а „европейский альянс будет играть в этом решающую роль“.
Переговоры по Украине
Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде должны начаться переговоры России и США по окончанию войны в Украине. В них примут участие в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече речь будет идти в первую очередь о „восстановлении всего комплекса российско-американских отношений“, а также о „подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию“ и организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в Кремле.
В свою очередь главы государств и правительств европейских стран встретятся в Париже, чтобы выработать общую позицию по Украине. В МИД Германии пояснили, что Европа таким образом координирует свои действия и затем будет выступать с единым подходом к разрешению конфликта в Украине.