Лавров: Дипломаты РФ и США встретятся в Стамбуле 27 февраля

Дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля по вопросу работы посольств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в среду, 26 февраля, в Дохе. „Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно“, - привело его слова агентство „Интерфакс“. По словам министра, „дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы“.

Кремль: По встрече Путина и Трампа пока нет уточнений

Между тем в Кремле прокомментировали ситуацию с возможными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.