Латвийский анимационный фильм "Поток" вошел в список номинантов BAFTA в двух категориях

В списках номинантов BAFTA доминируют такие фильмы , как „Эмилия Перез““ („Emilia Pérez“), „Конклав“ („Conclave“), „Полностью неизвестный“ („A Complete Unknown“), „Бруталист“ („The Brutalist“) и „Субстанция“ („The Substance“). Полный перечень номинантов опубликовало издание The Guardian.

„Поток“ уже получил награду Европейской киноакадемии как лучший анимационный фильм года, премию Голливудской ассоциации иностранной прессы „Золотой глобус“ и и более 50 других наград других наград. Также латвийская анимационная лента вошла в список потенциальных номинантов на „Оскар“.