Латвийский анимационный фильм "Поток" вошел в список номинантов BAFTA в двух категориях

Церемония BAFTA состоится 16 февраля в Лондоне.
В списках номинантов BAFTA доминируют такие фильмы, как „Эмилия Перез““ („Emilia Pérez“), „Конклав“ („Conclave“), „Полностью неизвестный“ („A Complete Unknown“), „Бруталист“ („The Brutalist“) и „Субстанция“ („The Substance“). Полный перечень номинантов опубликовало издание The Guardian.
„Поток“ уже получил награду Европейской киноакадемии как лучший анимационный фильм года, премию Голливудской ассоциации иностранной прессы „Золотой глобус“ и и более 50 других наград других наград. Также латвийская анимационная лента вошла в список потенциальных номинантов на „Оскар“.
Премия BAFTA является важнейшей наградой британской киноиндустрии. В голосовании принимают участие 8100 профессионалов киноиндустрии из Великобритании и других стран мира.