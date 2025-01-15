2025.01.15 16:49

Латвийский анимационный фильм "Поток" вошел в список номинантов BAFTA в двух категориях

 
rus.DELFI.lv
Анимационный фильм "Поток"
Анимационный фильм "Поток"
ФОТО: AP / Scanpix

Анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса „Поток“ (Straume, Flow) вошел в шорт-листы премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA) и будет претендовать на победу в двух категориях: „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший детский и семейный фильм“.

Церемония BAFTA состоится 16 февраля в Лондоне.

В списках номинантов BAFTA доминируют такие фильмы, как „Эмилия Перез““ („Emilia Pérez“), „Конклав“ („Conclave“), „Полностью неизвестный“ („A Complete Unknown“), „Бруталист“ („The Brutalist“) и „Субстанция“ („The Substance“). Полный перечень номинантов опубликовало издание The Guardian.

„Поток“ уже получил награду Европейской киноакадемии как лучший анимационный фильм года, премию Голливудской ассоциации иностранной прессы „Золотой глобус“ и и более 50 других наград других наград. Также латвийская анимационная лента вошла в список потенциальных номинантов на „Оскар“.

Премия BAFTA является важнейшей наградой британской киноиндустрии. В голосовании принимают участие 8100 профессионалов киноиндустрии из Великобритании и других стран мира.

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