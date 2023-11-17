Латвийцы за день собрали деньги на восстановление "черепа Путина"

На восстановление порванного осенним ветром антивоенного плаката требовалось 5500 евро. Музей призывал делать пожертвования, чтобы найти более долгосрочное решение для плаката.
Плакат был размещен на фасаде музея напротив посольства России. Тогда, в начале марта 2022 года, его установили на временные строительные леса. Порванный в очередной раз осенним ветром плакат требует серьезных восстановительных работ, в том числе необходимы укрепленные в строительной конструкции фасада металлические леса и печать на более легкой ткани.
Дизайн обложки журнала Ir, созданный художником Кришсом Салманисом, в виде плаката размером 6,5x10 метров увидели миллионы пользователей социальных сетей. Плакат стал символом поддержки Латвии в борьбе Украины за свободу.