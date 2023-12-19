Латвия упрощает требования к работникам-иностранцам

Предыдущие правила требовали от работодателя при подаче заявления на трудоустройство иностранца в Латвии также предоставить копию документа, подтверждающего квалификацию или образование иностранца, даже в тех случаях, когда профессия иностранца не регламентируется в Латвии.

В будущем планируется отказаться от требования предоставления копии документа, подтверждающего образование и опыт работы, если иностранец будет трудоустроен по профессии, которая не регламентируется в Латвии.

Теперь предусматривается, что у работодателя будет обязанность предоставлять самоподтверждение того, что с иностранцем было проведено собеседование относительно необходимой компетентности для выполнения намеченной работы или, если компетентности не хватает, обязательств произвести обучение иностранного работника.