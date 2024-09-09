Латвия: упавший российский военный дрон - это беспилотник типа Shahed со взрывчаткой

Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.