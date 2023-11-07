Латвия попросит Еврокомиссию ввести ограничения на коммерческий ввоз кошек и собак из третьих стран

PVD уже усилила контроль коммерческих поставок собак и кошек на внешней границе ЕС. У животных берут кровь, чтобы убедиться, что они действительно привиты от бешенства. В шести из четырнадцати исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточен для защиты от бешенства. Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также германские приюты для животных.

В то же время в системе Еврокомиссии по борьбе с продовольственным мошенничеством уже есть данные о нескольких случаях, когда адреса заказчиков в Италии, Бельгии, Франции, указанные в сопроводительных документах на животных, оказывались фальшивыми или вообще не существующими. Это вызывает подозрения, что на самом желе животных отправляют совсем в другие страны. С начала года Латвия подготовила 15 отчетов о нарушениях.