Латвия начала неофициальные консультации о выдвижении Кариньша на пост генсека НАТО

Силиня пояснила, что процедура выбора руководителя НАТО не является строго регламентированной. В настоящее время начаты неофициальные переговоры на уровне послов стран НАТО, которых Латвия проинформировала о том, что у нее есть кандидат на пост генсека.

Премьер-министр отметила, что Латвия никогда не выдвигала своего кандидата на пост руководителя альянса, и для страны это новый опыт. "Мы будем искать поддержку и смотреть — если у нас будут возможности и ясный процесс, мы примем официальное решение о выдвижении кандидата", — сказала Силиня.

Она считает, что Латвия может официально выдвинуть кандидата на пост генсека НАТО, поскольку "у нас имеется сильный кандидат" и ни одна из новых стран-членов альянса еще не возглавляла организацию. Премьер отметила, что у Кариньша хороший опыт управления государством, есть опыт работы в Европарламенте и понимание международных процессов.