Курение оказывает пагубное влияние на иммунную систему даже спустя годы после отказа от него - ученые

Курение оказывает долгосрочное воздействие на иммунную систему.

К такому выводу пришли ученые из французского Института Пастера, обнаружив, что даже спустя годы после того, как люди бросают курить, влияние табака на иммунную защиту организма сохраняется.

Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Исследователи задались целью выяснить, какие еще факторы, помимо возраста, пола и генетики, играют роль в том, как организм защищается от внешних угроз.

Они подвергли образцы крови 1000 здоровых людей воздействию вирусов и бактерий и наблюдали за их иммунной реакцией, учитывая 136 переменных, включая индекс массы тела, курение, сон, физические нагрузки и другие факторы.

Выделились три переменные: курение, латентная цитомегаловирусная инфекция (бессимптомный вирус из семейства герпесов) и индекс массы тела.