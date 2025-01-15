2025.01.15 15:14

Купите что-нибудь или уходите. Терпение Starbucks иссякло

 
rus.DELFI.lv
„Starbucks“ kavinė
„Starbucks“ kavinė
ФОТО: Fotokon | Shutterstock

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks объявила об отмене правил, которые позволяли людям заходить в кафе компании в Северной Америке, даже если они ничего не покупали, пишет BBC.

Изменения, которые вступят в силу 27 января, полностью отменяют политику, введенную шесть лет назад, которая позволяла людям проводить время в кафе Starbucks и пользоваться туалетами, ничего не покупая. Этот шаг является частью новой стратегии, недавно объявленной новым руководителем компании. Стратегия направлена на решение проблемы снижения продаж.

„Внедрение кодекса поведения в наших кафе...- это практический шаг, который поможет нам сделать приоритетом наших платежеспособных клиентов, которые хотят посидеть и отдохнуть в наших кафе“, - сообщил представитель Starbucks BBC News.

„Эти изменения являются – часть более широкого плана, который мы вводим для улучшения обслуживания в кофейнях, работая над тем, чтобы клиенты возвращались в Starbucks“, — заявили в компании.

Компания объявила, что новые правила будут размещены в каждом из ее кафе, а сотрудники получат указание просить всех, кто нарушает кодекс поведения, покинуть заведение. В случае необходимости сотрудники могут и вызвать полицию.

Starbucks заявила, что ее политика в Великобритании не изменится, и там клиенты смогут продолжать пользоваться туалетами, ничего не покупая.

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