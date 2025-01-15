Купите что-нибудь или уходите. Терпение Starbucks иссякло

Изменения, которые вступят в силу 27 января, полностью отменяют политику, введенную шесть лет назад, которая позволяла людям проводить время в кафе Starbucks и пользоваться туалетами, ничего не покупая. Этот шаг является частью новой стратегии, недавно объявленной новым руководителем компании. Стратегия направлена на решение проблемы снижения продаж.

„Внедрение кодекса поведения в наших кафе...- это практический шаг, который поможет нам сделать приоритетом наших платежеспособных клиентов, которые хотят посидеть и отдохнуть в наших кафе“, - сообщил представитель Starbucks BBC News.