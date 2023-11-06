Кулеба: Украину ждет худшая зима в истории

"Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время Киев надеется получить от Германии крылатые ракеты Taurus в дальнейшем, подчеркнул он. "Тема Taurus для нас еще не закрыта и мы продолжаем над ней работать. Германию всегда судят на основании очень высоких моральных стандартов, но при этом упускается из виду, какой огромный поворот она уже совершила. Вспомните время до 24 февраля 2022 года, когда только и говорилось о дружбе с Россией. Сегодня этого уже никто не делает", - отметил министр.