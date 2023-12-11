Кулеба ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Если участники саммита Европейского Союза, запланированного на 14-15 декабря, не решат начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, это будет иметь "разрушительные" последствия как для Украины, так и для Евросоюза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 11 декабря, в Брюсселе, где в этот день проходила встреча глав МИД государств ЕС.

"Мать всех решений, самое важное решение — это, конечно, решение о начале переговоров о вступлении, — цитирует англоязычное заявление Кулебы агентство Reuters. — Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, если Совет ЕС не примет это решение". По словам главы украинской дипломатии, подобное развитие событий показало бы, что ЕС не способен выполнять свои исторические обязательства.