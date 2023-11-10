Куда летают российские владельцы частных самолетов в условиях санкций?

За два года, предшествовавших войне в Украине, частный самолет Boeing 737, связанный с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, облетел весь мир, побывав на Французской Ривьере, Мальдивах и Сейшельских островах, в мировых столицах и финансовых центрах.

В этом году, минуя места, которые давно облюбовали представители бизнес-элиты России, борт совершал полёты в бывшие советские республики - Киргизию, Казахстан, Беларусь, а также Китай, как показывают данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24.

По информации агентства Reuters, некоторые богатые и влиятельные россияне находят способы пользоваться личным авиатранспортом, что говорит как об упущениях, так и охвате западных санкций, введённых после начала вторжения в Украину. Впрочем, география их полётов существенно сузилась.

Где российские путешественники попадают под санкции?