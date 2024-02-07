Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал его для интервью?

Он не чурается конспирологических теорий и, в частности, утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, повторял измышления российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

Он поддерживал (и продолжает поддерживать) Дональда Трампа и ключевые аспекты его внутренней политики — решительную борьбу с нелегальной миграцией, право на ношение оружия. Карлсон скептически относится к проблеме глобального изменения климата, движению Black Lives Matter , гендерной идеологии и другим леволиберальным идеям.

Общее представление о том, как Карлсон представляет себе современную журналистику, можно почерпнуть из его слов, сказанных в видеоролике, посвященном запуску его личного шоу: «На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, — это ложь, ложь самого скрытого и коварного рода. Факты специально скрываются, как и пропорции и перспективы. Вами манипулируют».

В новом шоу Карлсона уже засветились крупные политики правого толка — венгерский премьер Виктор Орбан , новый президент Аргентины Хавьер Милей и, конечно, сам Дональд Трамп.

Как бы то ни было, Карлсон не растерялся и практически сразу же завел собственный медиа-бренд Tucker Carlson Network, который выходит в онлайн-эфир на собственном сайте и ведет прямые трансляции в соцсети X.

По мнению некоторых американских журналистов, именно эти утверждения и переполнили чашу терпения владельца Fox News, медиамагната Руперта Мердока: 24 апреля 2023 года Карлсона уволили с телеканала, хотя официально причина названа не была.

В своем шоу Карлсон регулярно обсуждал пандемию коронавируса, временами впадая в откровенную конспирологию, и неоднократно повторял рассуждения Трампа о том, что на выборах 2020 года у того украли победу.

Редкое интервью

Карлсон заявил, что он — первый западный журналист, обратившийся к российскому президенту за интервью, поскольку западные СМИ избегают общаться с Путиным. Это не так: только Би-би-си за последние полтора года несколько раз пыталась договориться с Путиным об интервью, неизменно получая отказ. Не удалось побеседовать с Путиным и журналистам других крупных западных изданий.

Как пишет британская Daily Telegraph, Карлсон «не единственный западный журналист, отважившийся попросить Путина об интервью, — он единственный, кому это было разрешено».

Карлсон утверждает, что собирается сделать то, чего не сделали «коррумпированные» ведущие телеканалы, — выпустить в эфир «неотредактированное» интервью с Путиным, чтобы зрители могли сделать собственные выводы из увиденного. «Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны», — написал он в соцсети Х.